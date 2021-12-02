Школьники примут участие в уроке мужества «Тульский рубеж»

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, в 14:00 по московскому времени состоится урок мужества «Тульский рубеж». В уроке мужества «Тульский рубеж» примут участие ветераны, студенты, школьники, представители молодёжных организаций и поисковых отрядов Тульской области и ряда регионов Российской Федерации, дивизии которых в 1941 году стояли на Тульской земле, чтобы не допустить врага к Москве.

Прямая трансляция урока будет осуществляться в эфире телеканала «Первый Тульский» и на платформах телеканала https://youtu.be/1uO9kxWMqxw и https://1tulatv.ru/live, а также на сайтах https://rvio.histrf.ru/71, https://pobeda71.ru/ и https://www.moypolk.ru/.

Урок мужества «Тульский рубеж» пройдёт по инициативе Правительства Тульской области и Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества и будет посвящён 80-летию героического подвига Тулы в битве за Москву и 45-летию присвоения городу Туле почётного звания «Город-герой».