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Система допобразования должна учитывать потребности, которые есть у школьников - Сергей Кравцов

Система допобразования должна учитывать потребности, которые есть у школьников - Сергей Кравцов

Система дополнительного образования должна учитывать потребности, которые есть у школьников. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей, информирует Минпросвещения России.

«В программе каждой школы должно быть не менее 10 часов на обязательную внеучебную деятельность. Мы разрабатываем новые курсы, которые должны поддерживать общеобразовательные предметы и учитывать все интересы школьников. Мы открываем «Кванториумы», «IT-кубы», центры дополнительного образования, где было бы интересно школьникам», – сказал Сергей Кравцов.

Он напомнил, что система дополнительного образования должна также быть гармонизирована с рабочими программами, которые утверждены Министерством и рекомендованы в школах, особенно по тем предметам, которые не входят в итоговую аттестацию: музыке, ИЗО, физкультуре.

К 2024 году в каждой школе появится театральный кружок и спортивная секция. На сегодняшний день театральные кружки действуют уже в 7,5 тысяче школ, а спортивные секции – в 21 тысяче школ из 40 тысяч.

Сергей Кравцов отметил, что одним из локомотивов развития системы дополнительного образования является образовательный центр «Сириус». Сейчас в каждом субъекте Российской Федерации создаются региональные центры по модели «Сириуса».

Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва добавила, что в 62 субъектах уже работают центры по модели «Сириуса».

Со 2 по 3 декабря в гибридном формате проходит VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной системы воспитания, самореализации и развития каждого ребёнка», организованное Минпросвещения России.

В совещании ежегодно принимают участие более 20 000 человек. Это педагоги и руководители образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, молодёжной политики, культуры, спорта и детского отдыха, представители общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса из 85 регионов Российской Федерации, в том числе соотечественники и иностранные граждане, осуществляющие дополнительное образование в зарубежных государствах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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