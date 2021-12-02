СК направил в суд уголовное дело о мошенничестве с землей на 136 миллионов

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Иркутска. Его обвиняют в совершении 66 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый создал организованную группу из четырех человек. Вместе с напарниками он несколько лет совершал преступления против собственности. Группа привлекала еще троих граждан, которые активно участвовали в совершении преступлений. Злоумышленники искали людей, желающих приобрести земельные участки или оформить землю в собственность в упрощенном порядке.

В состав организованной группы входил сотрудник областного управления Росреестра. При его непосредственном участии совершен ряд незаконных приобретений права собственности на чужие земельные участки в Иркутске и Иркутском районе.

Один из участников преступной группы по указанию организатора подделывал документы, являющиеся основанием для регистрации права собственности на земельные участки, находившиеся в ведении администраций муниципалитетов. Земельные участки оформлялись на фиктивных лиц. После этого землю продавали.

Ущерб от преступной деятельности банды мошенников составил более 136 миллионов рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны региональное министерство имущественных отношений, администрация Иркутска и 19 граждан.

Во время расследования уголовного дела установлены и допрошены более 500 свидетелей, проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, оценочных.

Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УФСБ России по Иркутской области и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу. Подсудимому может грозить до 10 лет лишения свободы.