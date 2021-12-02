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Слух: Arkane Studios может анонсировать Prey 2: Neuroshock на The Game Awards

Слух: Arkane Studios может анонсировать Prey 2: Neuroshock на The Game Awards


До начала The Game Awards остается неделя, и в сети активно появляются слухи относительно игр, которые стоит ждать в рамках мероприятия. Организаторы шоу обещают 40-50 игр, среди которых заявлены «настоящие игры нового поколения».

Вчера в сети появился слух от инсайдера, что на The Game Awards могут показать Hellblade 2. Сегодня на 4chan активно обсуждается слух от анонима, что в рамках The Game Awards студия Arkane анонсирует продолжение Prey. Оно, как указано в этом слухе, получит название Prey 2: Neuroshock. Вот что пишет аноним на 4chan по поводу возможного анонса:



Студия Arkane в Остине (Prey & Redfall) сейчас работает одновременно над двумя разными играми.



Игра представляет собой более короткий игровой опыт (чем первая часть), действие которого происходит (в основном) на Земле после сцены титров в первой игре.



Проект Cobalt, также известный как организм Тифона, в который вводят клеточные нейроны Моргана Ю, является персонажем игрока.



Структура, похожая на Deus Ex», с открытыми городскими уровнями — с набором основных и дополнительных квестов, которые будут выдавать несколько оставшихся в живых людей.



В сравнении с первой частью, в игре будет больший пул инопланетных врагов, но меньше возможностей нейромода.

Отметим, что слухи с 4chan могут быть выдумками анонима, поэтому к ним стоит относиться с настороженностью.

Arkane Studios является частью Bethesda, которая теперь принадлежит Microsoft. Любая их игра станет частью подписки Game Pass сразу после релиза.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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