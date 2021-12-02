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СМИ: Microsoft уже некоторое время работает над портативной Xbox

СМИ: Microsoft уже некоторое время работает над портативной Xbox


Слухи о портативной игровой приставке Xbox появляются едва ли не каждые 2-3 года. О возможном выпуске такой консоли говорили во времена Xbox 360, потом во времена Xbox One, а сейчас снова появляются такие слухи.

Состоялся анонс платформы Snapdragon G3x Gen 1, которая может быть использована для создания портативных игровых консолей. Портал Windows Central, рассказывая об этой платформе, упоминает о том, что в Microsoft уже некоторое время работают над портативной консолью. Напомним, что у Windows Central часто бывают точные инсайды из стана Microsoft и Xbox. Согласно информации журналистов, подразделение Xbox «балуется» созданием портативной консоли:

Некоторое время назад мы слышали в Windows Central, что Microsoft уже какое-то время балуется с портативными прототипами Xbox.

Подробности никакие журналисты Windows Central не приводят, отмечая, что платформа вроде Snapdragon G3x Gen 1 может быть интересна для Microsoft — она может быть использована для запуска игр через сервис Xbox Cloud Gaming.

Snapdragon G3x Gen 1 — это игровая платформа, которая была разработана компанией Qualcomm, но пока официально устройства на ней не представлены. В ходе разработки платформы, Qualcomm сотрудничала с Razer, чтобы выпустить комплект разработчика портативных игр Snapdragon G3x, но в продажу он не поступит.


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По материалам: newxboxone

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