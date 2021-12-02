Создатели Стоунхенджа подкрепляли силы высокоэнергетической пищей из ягод, орехов и животного жира

Вадим Карасев

Археологи обнаружили, что около 2500 года до н. э. жители поселения Даррингтон-Уоллс, которые известны как строители Стоунхенджа, собирали лесной орех, терн, дикие яблоки и другие плоды. Они также выращивали зерновые культуры и могли делать выпечку из пшеничной, ореховой или желудевой муки. Ученые предполагают, что они могли изготавливать высокоэнергетическую пищу в виде пирогов с начинкой, которую использовали в зимний период.

Сьюзан Грини, старший историк фонда English Heritage, управляющего Стоунхенджем, рассказывает: «Мы знаем, что середина зимы и пиршества были действительно важны для строителей Стоунхенджа, и у нас есть доказательства, которые говорят нам, что у них был доступ к питательным плодам и орехам. Добавление мясных жиров к орехам и фруктам позволяет создать отличный энергетический батончик, полный калорий. Такие продукты могли быть съедены как для празднования, так и для пропитания, при этом совместное использование еды помогало сообществу сблизиться, побуждая людей путешествовать отовсюду, чтобы помочь построить Стоунхендж. Мы никогда не узнаем наверняка, какие рецепты они предпочитали, но интересно представить, как путешественников встречают подносом с пирогами».

Выводы о сборе фруктов и орехов были сделаны в ходе длительного проекта Stonehenge Riverside Project — совместной работы из пяти британских университетов. Они проанализировали кучи мусора в поселении Даррингтон-Уоллс, а также керамические изделия и орудия труда.

Волонтеры фонда English Heritage приготовили пироги с начинкой по гипотетическому древнему рецепту в очагах воссозданных зданий эпохи неолита в Стоунхендже. Они планируют это делать каждый понедельник в декабре. Фонд опубликовал также рецепт для желающих изготовить неолитические пироги с начинкой на своей кухне. Для теста следует взять две горсти муки из эммера и половину горсти ореховой муки, небольшой кусок сала и немного воды. Для начинки нужны четыре яблока лесной яблони (можно взять небольшие кислые садовые яблоки), немного ежевики, немного дикого терна, примерно ложку мякоти плодов шиповника. К этому можно добавить горсть целых ягод и несколько измельченных орехов. Сверху пирог можно украсить льняным семенем и медом.

Электрическую духовку следует разогреть до 210 градусов (газовую — до 190 градусов). Нарезать ингредиенты начинки, положить их в кастрюлю и тушить на среднем огне до готовности. Смешать муку с салом и несколькими каплями воды, пока не получится плотное тесто. Сделать шесть кругов для нижней части пирогов и шесть кругов чуть меньшего размера для верхней части. Положить нижние части в форму для выпечки маффинов, ложкой положить в них начинку. Затем смочить водой заготовки для верхней части пирогов с одной стороны, соединить их с нижними частями, водой вниз, прижимая края. Смазать пироги сверху водой, медом, посыпать семенами льна и измельченным орехом. Выпекать 20 минут или пока пироги не станут золотисто-коричневыми и твердыми на ощупь.