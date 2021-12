Space Warlord Organ Trading Simulator будет поддерживать Kinect





На следующей неделе, 7 декабря 2021 года, состоится релиз игры Space Warlord Organ Trading Simulator на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Игра сразу после релиза будет добавлена в подписку Xbox Game Pass, как на консолях, так и на компьютерах.

Что интересно, игра Space Warlord Organ Trading Simulator получит поддержку Kinect. В целом весьма необычно, что Kinect будет поддерживаться в игре, которая выходит в 2021 году, а еще более необычно его видеть в экономической стратегии. При этом Kinect будет работать только в версии для PC. Как отмечает разработчик Space Warlord Organ Trading Simulator, он сам не может до конца объяснить, зачем поддержка Kinect нужна в этой игре. На вопрос, является ли Kinect оптимальным контроллером для прохождения игры, он отвечает «Точно нет».

В сессии вопрос-ответ в Steam создатель Space Warlord Organ Trading Simulator отмечает, что первому человеку, который пройдет проект на Kinect, он лично подарит $50 на счет в Steam.

Space Warlord Organ Trading Simulator — экономическая стратегия, в которой предстоит торговать органами в межгалактическом мире. Игра создана студией Strange Scaffold, которая известна по другому крайне необычному проекту — An Airport for Aliens Currently Run by Dogs.

Watch this video on YouTube