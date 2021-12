Square сменит название на Block. Компания сфокусируется на блокчейн-проектах

Платежная компания Square объявила о ребрендинге — она сменит название на Block. Инициативу связали с желанием отразить рост структуры и ее приверженность блокчейн-проектам.

We’re changing our company name so we can give the full @Square brand to our Seller business. So now we need a name to tie @Square, @CashApp, @TIDAL, and @TBD54566975 together into one. That name is “Block.” Why? https://t.co/vVSKNnMUU3