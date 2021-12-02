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Square сменит название на Block. Компания сфокусируется на блокчейн-проектах

Square сменит название на Block. Компания сфокусируется на блокчейн-проектах


Платежная компания Square объявила о ребрендинге — она сменит название на Block. Инициативу связали с желанием отразить рост структуры и ее приверженность блокчейн-проектам.



«Мы создали бренд Square для нашего бизнеса, ориентированного на мерчантов, и именно там ему самое место. Block — новое название, но наша цель расширения экономических возможностей остается прежней. Независимо от нашего роста или развития мы продолжим создавать инструменты, помогающие расширить доступ к экономике», — заявил глава компании Джек Дорси.


Ожидается, что Square сменит юридическое название 10 декабря. Ее акции по-прежнему будут котироваться на бирже NYSE под тикером SQ.


Структурные подразделения компании — Square, Cash App, TIDAL и TBD — сохранят свои названия и продолжат развивать собственные направления. Ориентированный на продвижение биткоина проект Square Crypto теперь будет называться Spiral.


Команда проекта отметила, что ребрендинг позволит подчеркнуть ее независимость от «корпоративного благотворителя» и приверженность разработке продуктов, ориентированных на биткоин. 


Square объявила о грядущей смене названия всего через несколько дней после того, как Дорси покинул должность CEO Twitter.


Ранее компания инвестировала в цифровое золото $50 млн и $170 млн.


В июле 2021 года фирма объявила о разработке аппаратного кошелька и сервиса для хранения биткоина. Позже Дорси рассказал, что Square рассматривает возможность создания устройства для добычи первой криптовалюты с открытым исходным кодом.


Дорси также заявил о работе над открытой платформой TBD для создания децентрализованной биткоин-биржи на базе своей платежной компании. Через несколько месяцев он опубликовал ссылку на white paper.


Напомним, в третьем квартале 2021 года Square получила прибыль от продажи биткоина через приложение Cash App в размере $42 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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