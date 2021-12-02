Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина

Вадим Карасев

Продолжаем знакомиться с кумирами молодого поколения, и сегодня в нашей традиционной рубрике обсуждаем 24-летнюю певицу Люсю Чеботину, известную хитом "Солнце Монако", который сейчас возглавляет чарт Apple Music в России, а также фитами с Клавой Кокой и ЮрКиссом.





Люся Чеботина

Люся Чеботина родилась в Петропавловске-Камчатском. В отличие от многих звезд чартов из тиктока, он профессионально занималась пением и даже имеет диплом педагога по эстрадно-джазовому вокалу. Сильным и запоминающимся голосом девочка обладала с самого детства, за что ее даже в шутку называли Зыкиной.









Известность к Чеботиной пришла благодаря участию в телешоу. Она дошла до финала украинской версии телешоу "Голос", снималась в проекте "Главная сцена" на телеканале "Россия 1" и даже попала на индийский конкурс талантов. Хотя сама Люся утверждает, что настоящий успех пришел к ней все-таки именно в сети, причем весьма неожиданно. Когда она опубликовала несколько каверов, число ее подписчиков резко увеличилось.





Первые синглы Люся стала выпускать в 2017 году, когда записывала дуэты с разными исполнителями, в том числе с Doni.









С тех пор девушка выпустила уже десятки песен, причем фиты стали фирменной частью ее творчества. Она пела с ЮрКиссом, Клавой Кокой, Даном Баланом и даже записала дуэты с представителями более старшего поколения на эстраде — Дмитрием Маликовым и Анитой Цой.





Если смотреть на Люсю, то угадать, к какому же сегменту шоу-бизнеса она принадлежит, пока тоже трудновато. Образы девушки весьма хаотичны и классного узнаваемого (ну или хотя бы просто своего) стиля она пока явно не нашла. Ее можно принять то за звезду тиктока, то за артистку из "Песни года", то легко можно перепутать с Инстасамкой, а то — с участницей шоу "Давай поженимся". То она делает модную прическу с цветными волосами, то локоны в стиле школьного выпускного 2003 года.





















Цветные шубы, косухи, мини-платья, кринолины — в ход идет все, причем в самом произвольном порядке. Листая инстаграм Люси, можно подумать, что это сборный блог, а не страница одного человека. Глыбой среди этой зыбкой модной территории стоят только худи, топы и джоггеры — расслабленно-спортивную эстетику Чеботина, кажется, любит вполне искренне.













































Удаются ей и шуточные косплеи, которые певица отмечает специально, выбирая довольно неожиданных героев. То она сравнит себя с блогером Алексеем Жидковским, а то и вовсе с мультяшным персонажем — Волком из "Ну, погоди!". Ну, по крайней мере, иронии ей хватает.

















Алексей Жидковский

Лайки Чеботина добирает и традиционным инстаконтентом — снимками в купальниках, благо что на пляжах Дубая она бывает частенько.

Но на отдых у певицы остается не так уж много времени, ведь Люся весьма трудолюбива, и даже пандемия не помешала ей творить — за 2020 год она выпустила шесть клипов!













Чеботина вполне утвердилась в музыкальной сфере и часто тусуется с другими молодыми звездами, в том числе с Клавой Кокой, Егором Шипом и Моргенштерном.

Клава Кока и Люся ЧеботинаЛюся Чеботина и Егор Шип

От разговоров о личной жизни Люся уходит, хотя уже не первый год ей приписывают роман с ЮрКиссом, с которым она продолжает сотрудничать и проводить время. В клипе "Солнце Монако" они также сыграли влюбленных — в общем, хайпят как могут.

Снова вместе на публике они появились на днях на премьере фильма "Бумеранг", продюсером которого выступила мать ЮрКисса Елена Север. Подписчики, в свою очередь, уверены, что Люся и ЮрКисс — пара, и даже предлагают им уже наконец пожениться.





Люся Чеботина и ЮрКисс

Учитывая успех ее песен, неудивительно, что пока Люся полностью сосредоточена на карьере, к которой она так стремилась. К тому же этой осенью у нее вышел новый альбом The End, продвижением которого она сейчас занята. И для Чеботиной явно все только начинается.

А вам нравится Люся Чеботина?





Надя Бесчетникова