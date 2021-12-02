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Сын Вячеслава Зайцева в шоке, что его не пускают к отцу

Сын Вячеслава Зайцева в шоке, что его не пускают к отцу
Модельера Вячеслава Зайцева оградили от родных и близких. На днях в Сети появились очередные ролики с участием модельера, страдающего от болезни Паркинсона. На них Вячеслава Зайцева буквально ведут под руки, так как идти самостоятельно он не в силах. Возмущенная публика тут же задалась вопросом: почему Егор Зайцев позволяет так мучить звездного отца. Как оказалось, Егора попросту не подпускают к тяжелобольному отцу, который находится под влиянием совершенно чужих людей. «Это мерзость! Издевательство над слабым человеком. Преступная эксплуатация великого художника ради собственного обогащения. Надеюсь, что их ждет уголовное наказание и реальные сроки по соответствующим статьям. Подходят к телефону и, пытаясь имитировать его голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через желтые СМИ откровенные ложь и клевету. Я уже год подвержен циничной травле, что подрывает мою 40-летнюю безупречную деловую репутацию», — негодует сын 83-летнего модельера.
Вячеслав Зайцев Егор все-таки надеется, что самочувствие отца хотя бы удовлетворительное. Сам он не имеет возможности лично связаться с ним. «Пока что он от нас изолирован, его охране дали приказ не пускать меня к нему в имение, где сейчас беснуются все эти существа. Что касается самочувствия Вячеслава Михайловича — надеюсь, что он скоро появится на работе и что-то расскажет о себе. Надеюсь на лучшее», — отметил Зайцев-младший в интервью «Звездачу». Напомним, сегодня о тяжелобольном Вячеславе Михайловиче заботится его давняя подруга Галина Гарафутдинова. Она не понимает нападок со стороны Егора и уверяет, что мэтр имеет все необходимое и вовремя проходит соответствующее лечение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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