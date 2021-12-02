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Татьяна Тарасова высказалась о своих детях

Татьяна Тарасова высказалась о своих детях
Тренер Татьяна Тарасова сожалеет, что не стала мамой. 74-летняя Тарасова добилась таких карьерных вершин, о которых ее коллегам остается только мечтать. Наставница взрастила нескольких олимпийских чемпионов, а вот в личной жизни ей далеко не всегда сопутствовала удача. Тренер была замужем трижды, но лишь в последнем браке с пианистом Владимиром Крайневым она обрела настоящее женское счастье. Когда супруг Татьяны Анатольевны скончался в 2011-м, это стало для нее ударом. И если настоящую любовь Тарасова познала, то с радостью материнства так и не столкнулась. «Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — откровенно призналась звезда в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Татьяна Тарасова Всю свою любовь Тарасова привыкла отдавать воспитанникам. Она неоднократно рассказывала о жестоких методиках работы, с помощью которых смогла взрастить нескольких чемпионов. При этом Татьяна Анатольевна не отрицает, что к бывшим и нынешним подопечным она относится с большим трепетом. «Они мои родные дети», — подчеркнула наставница. Именно воспитанники поддерживают Татьяну Анатольевну сейчас, когда у нее все чаще возникают проблемы со здоровьем. Даже на съемки программы Леры Кудрявцевой тренер приехала на инвалидной коляске. Из-за плохого самочувствия Тарасовой становится все сложнее работать, но она продолжает трудиться над «Ледниковым периодом», комментирует спортивные соревнования, посещает культурные мероприятия. В работе и общении с талантливыми спортсменами Тарасова видит смысл своей жизни. Ну, а поклонникам остается только восхищаться силой духа Татьяны Анатольевны, которую не смогли сломить даже суровые испытания.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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