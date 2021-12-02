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The Ascent получает первое платное DLC, в России оно стоит $239

The Ascent получает первое платное DLC, в России оно стоит $239


Игра The Ascent сегодня получила первое платное дополнение, которое называется CyberSec Pack. DLC уже доступно в Microsoft Store для покупки. Стоимость дополнения — $4,99, но в российской версии Microsoft Store есть ошибка, и DLC продается за $239.

CyberSec Pack

CyberSec Mega, крупнейший производитель военной техники и основной поставщик CorpSec, представляет вам новый набор оружия, тактического снаряжения, брони и анимированных скинов.
Перейти в Microsoft Store

Дополнение CyberSec для игры The Ascent добавляет:



Два новых оружия: многоствольный гранатомет «Тритон» и автоматическая винтовка «Отдача».



Тактическое снаряжение: кассетная граната GR00P.



Четыре новых элемента брони: Жилет «Ни-бум-бум», Наголенники «Ни-бум-бум», два шлема — «Ни-бум-бум “Скальп”» и «Ни-бум-бум H-HD».

Напомним, что игра The Ascent доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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