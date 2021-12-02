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У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине

У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине


Служба государственной безопасности Узбекистана ликвидировала в Ташкенте деятельность группировки, занимавшейся наркоторговлей. Об этом сообщают местные СМИ.


В ходе обысков у подозреваемых изъяли различные синтетические и химические вещества, а также конфисковали $113 770 в биткоине.


Правоохранители возбудили уголовное дело, следствие продолжается. 


Напомним, в прошлом году прокуратура Кировской области обвинила наркоторговцев в отмывании 1,2 млн рублей через криптовалюты.


В августе 2021 года хакер взломал крупный форум по торговле наркотиками в СНГ и выставил на продажу данные об организаторах и пользователях платформы за биткоины.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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