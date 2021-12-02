У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине

Служба государственной безопасности Узбекистана ликвидировала в Ташкенте деятельность группировки, занимавшейся наркоторговлей. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли различные синтетические и химические вещества, а также конфисковали $113 770 в биткоине.

Правоохранители возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

Напомним, в прошлом году прокуратура Кировской области обвинила наркоторговцев в отмывании 1,2 млн рублей через криптовалюты.

В августе 2021 года хакер взломал крупный форум по торговле наркотиками в СНГ и выставил на продажу данные об организаторах и пользователях платформы за биткоины.