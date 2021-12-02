Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова выставила на аукцион флакон собственной крови

Вадим Карасев

32-летняя Надежда Толоконникова, известная как участница протестной группы Pussy Riot и активистка, готова представить публике свое новое произведение. Она выставит на аукцион собственную кровь.

Лот под названием "Пей мою кровь" (Drink My Blood) включает в себя флакон с кровью Толоконниковой, окровавленный документ об освобождении из тюрьмы в 2013 году, а также ранее не изданную запись Pussy Riot с участием Толоконниковой под названием "Гимн" (Anthem).

Drink My Blood — это концептуальное произведение искусства, отражающее жестокость тюремной системы и передающее опыт работы Pussy Riot в трудовых лагерях во время двухлетнего заключения. Проект Drink My Blood основан на реальных событиях: когда Pussy Riot отбывали свой срок, меня заставляли шить полицейскую форму, и я часто травмировалась из-за того, что в тюрьме не поддерживались безопасные условия труда,

— представила свою работу сама Толоконникова.





Надежда Толоконникова

Аукцион начнется 2 декабря в 19:00 по восточному стандартному времени (в Москве будет три часа ночи), продлится 24 часа и, кажется, будет похож на беспроигрышную лотерею. Цифровую версию флакона в виде NFT обещают всем, кто будет участвовать в торгах, ну а победитель получит настоящий флакон с кровью и оцифрованный документ об освобождении. Сам оригинал, который технически является частью этого произведения искусства, останется у Надежды по юридическим причинам.





Я хотела показать это свидетельство о свободе, чтобы отразить боль, которую испытывает каждый заключенный,

— добавила Толоконникова.





Напомним, что всемирную известность Толоконникова получила в связи с уголовным преследованием за акцию Pussy Riot "Панк-молебен "Богородица, Путина прогони!", состоявшуюся 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя. За участие в этой акции члены группы — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич — были арестованы. В итоге Надежда и Мария была приговорены к двум годам колонии общего режима, а Екатерине реальный срок был заменен на условный. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина вышли на свободу по амнистии в честь 20-летия Конституции РФ.









Дело Pussy Riot широко освещалось в мировых СМИ, в защиту подсудимых высказались и многие западные знаменитости, в том числе Мадонна, группа Red Hot Chili Peppers, Элайджа Вуд, Бьорк, Пол Маккартни и другие.

Надя Бесчетникова