Участники форума "Арктика: настоящее и будущее" обсудили ликвидацию экологического ущерба

Вадим Карасев

Ликвидация накопленных с советских времён отходов — одно из приоритетных направлений арктической повестки, заявил на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Очистить уникальную территорию от следов воздействия человека помогает федеральный проект "Чистая Арктика", который организует масштабные акции во всех арктических регионах. Всего за один сезон более двух тысяч волонтёров собрали свыше 1500 тонн отходов в Арктике. Добровольцам и региональным властям помогал и бизнес. Чекунков выразил надежду, что крупные компании будут активнее вовлекаться в работу, так как именно от их участия во многом зависит сбалансированное развитие арктической зоны.

"В 2021 году со стороны бизнеса проект был поддержан компанией "Норильский Никель" и РЖД. Надеюсь, что в каждом регионе в проект активно будут вовлечены бизнес-структуры, работающие в арктических территориях. Сегодня такими компаниями могут стать "ФосАгро" – в Мурманской области, "РусГидро" – в Чукотском автономном округе, "Алроса" и "Полиметалл" – в Республике Саха (Якутия) и др.", — подчеркнул Чекунков.

Важную роль бизнеса отметил и руководитель проектного офиса "Чистой Арктики" Андрей Нагибин. По его словам, без поддержки компаний рализовать проект будет крайне сложно. Нагибин также рассказал о возникших в ходе работ проблемах, требующих решения на законодательном уровне. Сейчас надзорные органы могут признать собранный волонтёрами мусор несанкционированной свалкой. Чтобы упростить и ускорить процесс масштабной уборки руководитель проектного офиса "Чистой Арктики" предложил объявить амнистию на оставшиеся ещё со времён СССР отходы.

"Без законодательной амнистии в Арктике нам придётся убираться столько же, сколько и завозили, то есть несколько десятков лет. Не может не радовать то, что эти проблемы уже обсуждают и ищут решения. Например, в Совете Федерации проведут мониторинг законодательства до конца января", — отметил Нагибин.

Председатель Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, который одним из первых поддержал проект "Чистая Арктика", пообещал рассмотреть законодательные инициативы, направленные на повышение эффективности работы волонтёров и их защиты.

Об отсутствии единообразия в законодательстве заявила и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она считает, что необходимо выстроить эффективное взаимодействие между надзорными органами и компаниями, а также создать методику по оценке экологического ущерба, которая будет понятна всем.

"У нас много нерешённых вопросов. В этом году, я думаю, депутатский корпус примет экологические законы, направленные на защиту природы", — добавила Радионова.

Глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина подчеркнула, что "Чистая Арктика" стирает барьеры между представителями власти, бизнеса, научного сообщества и общественных, волонтёрских организаций. Идея не оставила равнодушными и жителей арктических субъектов, которые присоединились к акциям на местах.Амбассадор проекта, путешественник Фёдор Конюхов считает, что вернув Арктике первозданный вид, Россия вдохновит весь мир и сможет поделиться уникальным опытом с другими странами.

"Моя одиночная экспедиция на Северный полюс, где на дрейфующей льдине я занимался научной работой, дала старт проекту "Чистая Арктика". Это очень добрая и своевременная общественная инициатива. Мы все несём ответственность за уникальную природу Арктики. Сохранить её — наш долг. Считаю, что, очистив территорию арктической зоны от накопленных отходов, Россия станет примером для других стран", — заключил Конюхов.