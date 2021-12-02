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Ученые узнали, что вейперы в 2 раза чаще страдают от импотенции

Ученые узнали, что вейперы в 2 раза чаще страдают от импотенции

Вейперы жалуются на проблемы в интимной жизни в 2 раза чаще людей, которые не парят и не курят. Об этом исследователи из Нью-Йоркского университета рассказали в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Американские ученые изучили данные почти 14 тысяч американцев мужского пола, сообщивших, существуют ли у них определенные проблемы с эрекцией, а также рассказали о своих вредных привычках.

Как выяснилось, вейперы говорили о нарушениях эрекции более чем в 2 раза чаще тех, кто не курил и не парил. При этом большую часть опрошенных составляли молодые люди, у которых отсутствовал лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и прочие неблагоприятные факторы.

Как отмечается, мужчины, ежедневно пользовавшиеся вейпами, сообщали об эректильной дисфункции чаще, чем те опрошенные, которые парили эпизодически. При этом снижала риски физическая активность.

Как писал NEWSTES, ранее секс на пляже признали разрушительным для планеты.

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По материалам: uposters.ru

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