Ученые узнали, что вейперы в 2 раза чаще страдают от импотенции

Вадим Карасев

Вейперы жалуются на проблемы в интимной жизни в 2 раза чаще людей, которые не парят и не курят. Об этом исследователи из Нью-Йоркского университета рассказали в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Американские ученые изучили данные почти 14 тысяч американцев мужского пола, сообщивших, существуют ли у них определенные проблемы с эрекцией, а также рассказали о своих вредных привычках.



Как выяснилось, вейперы говорили о нарушениях эрекции более чем в 2 раза чаще тех, кто не курил и не парил. При этом большую часть опрошенных составляли молодые люди, у которых отсутствовал лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и прочие неблагоприятные факторы.

Как отмечается, мужчины, ежедневно пользовавшиеся вейпами, сообщали об эректильной дисфункции чаще, чем те опрошенные, которые парили эпизодически. При этом снижала риски физическая активность.

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