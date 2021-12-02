Уровень воды в Байкале опустился до нормального подпорного уровня

25 ноября уровень воды в озере Байкал достиг отметки нормального подпорного уровня 457 метров. Уровень продолжает опускаться, и на сегодня составляет 456,98 метра. На заседании Межведомственной рабочей группы Росводресурсов установили новые режимы работы Иркутского гидроузла. С 4 по 31 декабря расходы будут идти в диапазоне 2400–2500 кубометров в секунду, с поэтапным снижением до 1600 кубометров в секунду во время проведения водолазных работ.

Приток к Байкалу остаётся повышенным, и в ноябре составил 400 кубометров в секунду при норме минус 110 кубометров в секунду. Прогноз на декабрь: минус 100 кубометров в секунду, при норме минус 230 кубометров в секунду, на четвертый квартал: 700-900 кубометров в секунду, что составляет от 250 до 321% от нормы, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Высокая водность в бассейне озера отмечается с мая 2021 года. Фактический приток в июле, по данным Росгидромета, составил 148% нормы, в августе — 135% нормы, в сентябре — 155% нормы, в октябре — 195% нормы и стал наибольшим за весь период наблюдений.

Максимальный расход в этом году составил 3600 кубометров в секунду, с такими сбросами Иркутский гидроузел работал в сентябре-октябре. В 2021 году максимальное наполнение Байкала завершилось 22 сентября на отметке 457,23 метра. На таком уровне он находился неделю, а затем начал снижаться.

В холодное время года расходы Иркутского гидроузла должны составлять от 1700 до 2500 кубометров в секунду — это максимально возможная турбинная загрузка зимой. При минусовых температурах осуществлять холостые сбросы опасно.

Режим работы Иркутского гидроузла планируют до конца февраля, с учётом продвижения кромки льда выше Усолье-Сибирского и до Иркутска. К 1 мая планируется довести водохранилище до уровня 456,15 метра.

Справка:

За всю историю наблюдений Байкал превышал отметку НПУ 19 раз. Максимальные уровни озера зафиксированы в 1973 году – 457,41 метра и в 1988 году — 457,42 метра. При этом, максимальный приток в озеро Байкал зафиксировали еще до строительства Иркутской ГЭС — в 1932 году. Тогда он составил более 9,5 тысячи кубометров в секунду. Тогда же отмечался максимальный расход Иркутского гидроузла — 4,5 тысячи кубометров в секунду.

С 26 по 31 октября пройдет поэтапное снижение сбросных расходов на Ангарском каскаде ГЭС

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