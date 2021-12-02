В 2022 году в колледжах Ярославской области появятся новые мастерские

Ярославская область получила грант на создание новых мастерских в средних специальных учебных заведений. Благодаря национальному проекту «Образование» в 2022 году в 5 колледжах и техникумах региона появятся 12 новых мастерских. Об этом сообщается на сайте Департамента образования области.

Так, в Ярославском градостроительном колледже откроются мастерские по направлению «Строительство». В них ежегодно смогут заниматься не менее 500 студентов. Также они станут площадкой для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов и профориентационных курсов для школьников.

В Переславском колледже им. А. Невского появятся мастерские по направлениям, связанным с искусством, дизайном и сферой услуг. В Ярославском техникуме радиоэлектроники и телекоммуникаций – мастерские, специализированные на информационных и коммуникационных технологиях, а в Заволжском политехническом колледже и Угличском аграрно-политехническом колледже – мастерские, где студенты будут изучать транспорт и логистику.

«Совершенствование материально-технической базы колледжей и техникумов региона способствуют развитию профессионального образования и выводят подготовку специалистов на другой, более качественный, уровень. Современное оборудование, технологии, материалы – важная составляющая успешной самореализации студентов в дальнейшем», - отметил и.о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.