В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»

В «Артеке» открылась смена «Новый год стучится в двери», которая объединила более 1600 школьников из всех российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Ребята примут участие в образовательных программах и тематических мероприятиях.

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Международном детском центре пройдёт минута молчания в память о подвиге российских и советских воинов, 9 декабря состоится общеартековская акция «Герои Отечества».

12 декабря, в День Конституции, будут организованы конкурс плакатов, спортивные соревнования и отрядные мероприятия, посвящённые главному закону страны.

Традиционно в декабре с артековцами встретится Дед Мороз, вместе с ребятами он примет участие в различных творческих программах.

В рамках смены также состоится праздник науки, творчества и спорта «КОСМОСSTARS» – мастер-классы педагогов дополнительного образования, тематических партнёров смены.

Артековцев ждут запуск космических моделей, изготовление новогодних сувениров, интеллектуальная игра-экскурсия «КосмоКвиз», фотовыставка «Улыбка Гагарина», конкурс «Мои мечты о космосе» и другие мероприятия.

Участники проекта «Вдохновители» встретятся с представителями образовательного сообщества и общественных организаций.

Смена завершится 22 декабря.