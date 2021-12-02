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В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»

В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»

В «Артеке» открылась смена «Новый год стучится в двери», которая объединила более 1600 школьников из всех российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Ребята примут участие в образовательных программах и тематических мероприятиях. 

3 декабря, в День неизвестного солдата, в Международном детском центре пройдёт минута молчания в память о подвиге российских и советских воинов, 9 декабря состоится общеартековская акция «Герои Отечества». 

12 декабря, в День Конституции, будут организованы конкурс плакатов, спортивные соревнования и отрядные мероприятия, посвящённые главному закону страны. 

Традиционно в декабре с артековцами встретится Дед Мороз, вместе с ребятами он примет участие в различных творческих программах. 

В рамках смены также состоится праздник науки, творчества и спорта «КОСМОСSTARS» – мастер-классы педагогов дополнительного образования, тематических партнёров смены. 

Артековцев ждут запуск космических моделей, изготовление новогодних сувениров, интеллектуальная игра-экскурсия «КосмоКвиз», фотовыставка «Улыбка Гагарина», конкурс «Мои мечты о космосе» и другие мероприятия.
Участники проекта «Вдохновители» встретятся с представителями образовательного сообщества и общественных организаций. 

Смена завершится 22 декабря.

# Общество
По материалам: edu.ru

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