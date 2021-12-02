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В Астраханской области стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Астраханской области стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Астраханской области стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), сообщает Министерство образования и науки Астраханской области. 

В состязаниях примут участие студенты профессиональных образовательных учреждений, молодые рабочие в возрасте от 16 до 22 лет, юниоры в возрасте от 16 лет и моложе, а также участники «серебряного» возраста 50+ в категории «Навыки мудрых».

Организаторами чемпионата являются Правительство Астраханской области, Министерство образования и науки Астраханской области, Региональный координационный центр WorldSkills Russia Астраханской области.

В мероприятии планируется участие более 100 конкурсантов.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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