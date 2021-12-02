В Bank of America назвали метавселенные «огромной возможностью» для криптоиндустрии

Метавселенные станут драйвером роста индустрии цифровых активов и будут способствовать массовому принятию криптовалют в качестве платежного инструмента. Об этом заявил инвестиционный стратег Bank of America Хаим Израэль в разговоре с Business Insider.

«Я определенно считают, что они открывают огромные возможности. [...] Метавселенная — это то место, где мы начнем использовать криптовалюты в качестве денег», — сказал он.

Израэль уточнил, что волатильность существующих криптовалют не позволит им стать доминирующим средством расчетов. По его мнению, эту роль будут играть стейблкоины.

Аналитик также отметил, что традиционные платежные компании проявят больший интерес к цифровым активам, если они будут широко распространены в метавселенных. По его словам, существует множество вариантов взаимодействия этих игроков с подобными проектами.

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Ранее Grayscale Investments спрогнозировала рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн. Специалисты отметили, что платформы виртуальных миров, интегрированные с криптовалютами, сервисами DeFi, NFT, децентрализованным управлением и облачным хранением, создали «новые онлайн-возможности», которые привлекают пользователей.

Напомним, в ноябре платформа The Sandbox запустит альфа-версию метавселенной.