В Белгородской области будет создана система наставничества

В Белгородской области создается система наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций «Дети-наставники». Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Этот проект направлен на то, чтобы создать в школах условия для внеурочного взаимодействия ребят из старших и младших классов.

Так, за младшими школьниками будут закреплены старшеклассники-наставники, вместе они будут заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Также ребята смогут участвовать в профориентационных мероприятиях и интерактивных играх, которые будут проводить вузы области: НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова и Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся Белгородской области «Дети-наставники» в общеобразовательных организациях региона прошел муниципальный конкурс рисунков и плакатов, посвященных наставничеству.