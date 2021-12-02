Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Белгородской области будет создана система наставничества

В Белгородской области будет создана система наставничества

В Белгородской области будет создана система наставничества

В Белгородской области создается система наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций «Дети-наставники». Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования региона.

Этот проект направлен на то, чтобы создать в школах условия для внеурочного взаимодействия ребят из старших и младших классов. 

Так, за младшими школьниками будут закреплены старшеклассники-наставники, вместе они будут заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Также ребята смогут участвовать в профориентационных мероприятиях и интерактивных играх, которые будут проводить вузы области: НИУ «БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова и Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся Белгородской области «Дети-наставники» в общеобразовательных организациях региона прошел муниципальный конкурс рисунков и плакатов, посвященных наставничеству.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Овал: что символизирует эта фигура в эзотерике
Овал: что символизирует эта фигура в эзотерике
Начался федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»
Начался федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная
В Белгородской области будет создана система наставничества
В Белгородской области будет создана система наставничества
В Курской области проходит конкурс среди школ с низкими результатами обучения
В Курской области проходит конкурс среди школ с низкими результатами
В Астраханской области стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Астраханской области стартовал VI Региональный чемпионат «Молодые
Система допобразования должна учитывать потребности, которые есть у школьников - Сергей Кравцов
Система допобразования должна учитывать потребности, которые есть у
Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке
Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во
Новый метод позволяет наблюдать за биохимическими процессами в клетках мозга прямо в живом организме
Новый метод позволяет наблюдать за биохимическими процессами в
Square сменит название на Block. Компания сфокусируется на блокчейн-проектах
Square сменит название на Block. Компания сфокусируется на
Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов
Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов
Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах
Meta упростила запуск связанной с криптовалютами рекламы на платформах
Взломали DeFi-протокол Badger DAO. Токен проекта обвалился на 20%
Взломали DeFi-протокол Badger DAO. Токен проекта обвалился на 20%

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Евгения Малахова раскрыла свою беременность
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5

Еще по теме

Региональный форум «Наставничество в образовании» пройдет в декабре в Курской области
В Белгородской области начали работу 42 «Точки роста»
В Белгородской области запустят проект по развитию у детей цифровых навыков
В Белгородской области завершилась Неделя экологической грамотности