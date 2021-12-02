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В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов

В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов


В Ботлихском районе Дагестана полицейские обнаружили незаконно подключенную к электросетям ферму по добыче криптовалют.


По версии следствия, майнеры принадлежат 35-летнему жителю Дахадаевского района. Он разместил оборудование в нежилом помещении и подключился к расположенной по близости линии электропередач.


Ферма работала с ноября.


В помещении полицейские обнаружили комплектующие, ноутбук и ASIC-майнеры.


Предварительный ущерб сетевой компании оценивается в 257 000 рублей.


Напомним, за последние дни полиция Дагестана выявила две крупные майнинговые фермы, незаконно подключенные к электросетям. Совокупный ущерб от их работы составил около 1,6 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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