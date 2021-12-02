В Дагестане отключили еще одну ферму для добычи биткоинов

В Ботлихском районе Дагестана полицейские обнаружили незаконно подключенную к электросетям ферму по добыче криптовалют.

По версии следствия, майнеры принадлежат 35-летнему жителю Дахадаевского района. Он разместил оборудование в нежилом помещении и подключился к расположенной по близости линии электропередач.

Ферма работала с ноября.

В помещении полицейские обнаружили комплектующие, ноутбук и ASIC-майнеры.

Предварительный ущерб сетевой компании оценивается в 257 000 рублей.

Напомним, за последние дни полиция Дагестана выявила две крупные майнинговые фермы, незаконно подключенные к электросетям. Совокупный ущерб от их работы составил около 1,6 млн рублей.