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В Иркутске благоустроят 18 мест по итогам голосования горожан

В Иркутске благоустроят 18 мест по итогам голосования горожан

В Иркутске завершилось голосование по выбору предложений горожан в рамках проекта «Народные инициативы». Участие в нем приняли более 55 тысяч иркутян старше 14 лет. 18 идей благоустройства, получивших наибольшее число голосов, будут реализованы в областном центре в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Татьяна Эдельман, председатель комитета по управлению Правобережным округом:
– В микрорайоне Славный планируем облагородить территорию между улицами Малиновая и Звездная. На пустыре, расположенном на улице Братской, по проекту «Народные инициативы» создадим «Спорт-парк Ушаковский». По адресу Богдана Хмельницкого, 4 появится новый «Сквер ветеранов». Еще один сквер будет благоустроен рядом со школой №10 имени П.А. Пономарева.

В Свердловском округе больше всего голосов набрал проект «Растем, играя». Он предполагает монтаж современных игровых комплексов во дворах нескольких детских садов: №№114, 124, 131, 146, 153. В районе пересечения улиц Академической и Лермонтова проведут благоустройство территории, включающее установку информационной стелы, организацию пешеходных дорожек и освещения, а на перекрестке Терешковой и Профсоюзной появится новый скейт-парк.

Также одобрение получили инициативы жителей Ленинского округа. Они отдали свои голоса за благоустройство и ремонт учреждений образования.

Наталья Цибанова, председатель комитета по управлению Ленинский округом:
— Вблизи дома 293 по улице Розы Люксембург и на территории детского сада №79 планируем установить современные игровые площадки, а в школе-интернате №13 — провести ремонт инженерного сантехнического оборудования. Кроме того, будет выполнено благоустройство двора школы № 40: здесь проведем асфальтирование, установим пандусы с перилами и отремонтируем лестницы.

В Октябрьском округе по адресу Байкальская, 202А в рамках «Народных инициатив» будет создан мемориал иркутянам — работникам кирпичного завода, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В школе №21 организуют музейное пространство, посвященное космонавту Юрию Гагарину и его первой учительнице Нине Кондратенковой. Кроме того, запланировано благоустройство рощи на бульваре Постышева.

До 24 октября каждый иркутянин мог направить свои предложения по благоустройству в комитеты по управлению округами. С 3 по 21 ноября проводилось рейтинговое голосование по 54 инициативам. Отдать свой голос можно было как очно, так и дистанционно — с использованием специального сервиса на официальном сайте администрации Иркутска.

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По материалам: irk

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