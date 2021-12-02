В Иркутской области учреждения погасили задолженность по муниципальным контрактам на 270 миллионов

В Иркутской области после вмешательства прокуратуры за одиннадцать месяцев 2021 года погашена задолженность по исполненным муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во исполнение требований представления заместителя прокурора области, внесенного региональному министру здравоохранения в связи с образовавшейся у учреждения здравоохранения задолженности по контрактам, погашен долг на сумму свыше 60 миллионов. Учреждению за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования увеличено финансирование на сумму более 70 миллионов рублей.

По материалам прокуратуры руководителю учреждения вынесено предупреждение.

Учреждения здравоохранения города Братска и Аларского, Боханского, Усть-Удинского, Осинского, Нижнеудинского, Мамско-Чуйского погасили задолженность перед предпринимателями на общую сумму 11,6 миллиона рублей в результате принятых прокуратурой мер.

Всего по региону по исполненным муниципальным контрактам погашена задолженность на общую сумму свыше 270 миллионов рублей. Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе областной прокуратуры, основная задолженность образовалась в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ.

За истекший период 2021 года по инициативе прокуратуры за нарушения в данной области к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 33 должностных лица.