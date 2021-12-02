В Китае заявили об открытии антитела, нейтрализующего все штаммы COVID-19

09:55 Автор: Юлия Катенёва

Источник: ТАСС

Китайские биологи обнаружили антитело 35B5, одинаково эффективно нейтрализующее все распространенные штаммы SARS-CoV-2. Об итогам опыта группы медиков под руководством Дена Кая, профессора университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, рассказывается в материале, опубликованном в базе bioRxiv, сообщает ТАСС.

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Молекула открыта в ходе масштабного исследования, проведенного среди людей, перенесших коронавирус. Ученые работали с образцами крови, выделяя клетки, производящие антитела, и наблюдали за тем, какие вирусные частицы они атакуют.

Согласно выводам ученым, молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет разработать универсальную вакцину от всех штаммов коронавируса, поясняется в публикации. В том числе, речь идет о обнаруженном в ноябре омикрон-штамме.





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В настоящий момент медики не располагают достаточными данными для того, чтобы точно сказать, насколько опасен новый штамм коронавируса. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что последствия распространения нового подвида COVID-19 могут быть самыми серьезными.

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