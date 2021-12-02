В Курской области проходит конкурс среди школ с низкими результатами обучения

Конкурс среди школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, стартовал в Курской области 30 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Комитета образования и науки региона.

Школы – участники конкурса должны будут разработать программу перехода к эффективному режиму работы. Это комплекс мероприятий, которые позволят повысить качество обучения и снизить влияние неблагоприятных социально-средовых факторов на образовательную деятельность учебной организации.

Работы можно будет отправить жюри до 15 декабря 2021 года. Экспертная оценка работ пройдет с 15 по 22 декабря 2021 года, после чего будут объявлены результаты.

Организатором конкурса выступают Комитет образования и науки Курской области и Курский институт развития образования.

Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта «Образование» в целях реализации Комплекса мер по работе со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.