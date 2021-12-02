Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Минприроды предложили расширить права общественных инспекторов природного надзора

В Минприроды предложили расширить права общественных инспекторов природного надзора

В Минприроды предложили расширить права общественных инспекторов природного надзора

15:28  Автор: Евгения Филиппова



Срок, в течение которого надзорные органы должны рассматривать обращения о зафиксированных общественными инспекторами нарушениях, могут сократить до 10 дней. Закон, который усиливает права общественных инспекторов по охране окружающей среды, внесён в Правительство 11 ноября.

Об этом сказал директор Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Роман Мальцев в Совете Федерации 2 октября. 

«Минприроды России совместно с Росприроднадзором, Рослесхозом, ОНФ, Минэкономразвития, Общественной палаты, общественными советами при Минприроды и Росприроднадзора разработали законопроект, которым усиливаются права общественных инспекторов», — сказал Мальцев на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему обеспечения экологической безопасности, развития экологического образования и экологической культуры в свете Конституционных поправок 2020 года.

По его словам, важное новшество —  возможность обжалования решений, принятых органами надзора, на основании материалов общественных инспекторов.

«Также предусматриваем возможность общественных инспекторов участвовать в надзорных мероприятиях, участвовать в открытом рассмотрении  дел об административных правонарушениях, представлять предложения по совершенствованию законодательства в сфере охраны окружающей среды», — добавил представитель Минприроды. 

Кроме этого, вводится особый статус рассмотрения обращения граждан и общественных инспекторов. «Материалы общественных инспекторов будут рассматриваться в сокращённые сроки, и будут приниматься соответствующие меры реагирования. <...> Обращения, поступившие в органы надзора в течение трёх рабочих дней с момента фиксации правонарушения, будут рассматриваться надзорными органами в течение 10 рабочих дней», — отметил глава департамента. 

Сейчас этот срок составляет 30 дней.

При этом законопроект вводит обязанности и ограничения для общественных инспекторов. Они должны будут знать законодательство в области охраны окружающей среды и информировать органы надзора, если у них возникнет личная заинтересованность при рассмотрении каких-то дел.

По мнению Романа Мальцева, благодаря законопроекту повысится качество  работы и востребованность общественных инспекторов.  Он сообщил, что законопроект внесён в Правительство 11 ноября этого года.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#экология #лес


17
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Dress Code. В Москве открылся pop-up-бутик Dior. Среди первых гостей — Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Полина Аскери
Dress Code. В Москве открылся pop-up-бутик Dior. Среди первых гостей
В Приангарье ожидается температура выше нормы в первые пять дней декабря
В Приангарье ожидается температура выше нормы в первые пять дней
Причиной экстренной посадки самолета в Иркутске стало отключение автопилота
Причиной экстренной посадки самолета в Иркутске стало отключение
Новогодняя почта для писем Деду Морозу начала работу в Иркутской области
Новогодняя почта для писем Деду Морозу начала работу в Иркутской
В Слюдянке будут судить сторожа охотничьих угодий, застрелившего рыбака
В Слюдянке будут судить сторожа охотничьих угодий, застрелившего
СК направил в суд уголовное дело о мошенничестве с землей на 136 миллионов
СК направил в суд уголовное дело о мошенничестве с землей на 136
Сбер и ООО «Авторесурс» объединила стратегическая задача
Сбер и ООО «Авторесурс» объединила стратегическая задача
Режим питания вымершего новозеландского орла указал, что орел был лысым
Режим питания вымершего новозеландского орла указал, что орел был
На форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали уникальную социальную франшизу
На форуме #МЫВМЕСТЕ презентовали уникальную социальную франшизу
Дочь Любови Толкалиной решила рассказать о своей болезни
Дочь Любови Толкалиной решила рассказать о своей болезни
Паулина Андреева рассказала о деньгах и личной жизни
Паулина Андреева рассказала о деньгах и личной жизни
Джиган предстанет перед судом
Джиган предстанет перед судом

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и

Еще по теме

Челябинские депутаты предложили повысить статус экологических дружинников
Минприроды и "Автодор" договорились сотрудничать по охране окружающей среды
Минприроды увеличит в два раза штраф за браконьерство
Региональный эконадзор могут наделить правом штрафовать граждан