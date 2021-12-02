В Минприроды предложили расширить права общественных инспекторов природного надзора

15:28 Автор: Евгения Филиппова

Срок, в течение которого надзорные органы должны рассматривать обращения о зафиксированных общественными инспекторами нарушениях, могут сократить до 10 дней. Закон, который усиливает права общественных инспекторов по охране окружающей среды, внесён в Правительство 11 ноября.

Об этом сказал директор Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Роман Мальцев в Совете Федерации 2 октября.

«Минприроды России совместно с Росприроднадзором, Рослесхозом, ОНФ, Минэкономразвития, Общественной палаты, общественными советами при Минприроды и Росприроднадзора разработали законопроект, которым усиливаются права общественных инспекторов», — сказал Мальцев на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему обеспечения экологической безопасности, развития экологического образования и экологической культуры в свете Конституционных поправок 2020 года.

По его словам, важное новшество — возможность обжалования решений, принятых органами надзора, на основании материалов общественных инспекторов.

«Также предусматриваем возможность общественных инспекторов участвовать в надзорных мероприятиях, участвовать в открытом рассмотрении дел об административных правонарушениях, представлять предложения по совершенствованию законодательства в сфере охраны окружающей среды», — добавил представитель Минприроды.

Кроме этого, вводится особый статус рассмотрения обращения граждан и общественных инспекторов. «Материалы общественных инспекторов будут рассматриваться в сокращённые сроки, и будут приниматься соответствующие меры реагирования. <...> Обращения, поступившие в органы надзора в течение трёх рабочих дней с момента фиксации правонарушения, будут рассматриваться надзорными органами в течение 10 рабочих дней», — отметил глава департамента.

Сейчас этот срок составляет 30 дней.

При этом законопроект вводит обязанности и ограничения для общественных инспекторов. Они должны будут знать законодательство в области охраны окружающей среды и информировать органы надзора, если у них возникнет личная заинтересованность при рассмотрении каких-то дел.

По мнению Романа Мальцева, благодаря законопроекту повысится качество работы и востребованность общественных инспекторов. Он сообщил, что законопроект внесён в Правительство 11 ноября этого года.

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