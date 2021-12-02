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В пяти населенных пунктах Куйтунского района закончен капитальный ремонт водовода

В пяти населенных пунктах Куйтунского района закончен капитальный ремонт водовода

В Куйтунском районе завершен первый этап капитального ремонта водовода Ан-Завод — Куйтун. Привели в порядок участок длиной 4 723 метра, общая протяженность водовода превышает 30 километров. Водовод был заложен в 1989 году, срок его эксплуатации превышает 30 лет, износ сетей составляет 80 %, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как уточнили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, в 2019 году водовод Ан-Завод — Куйтун был передан «Управлением мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области» в собственность администрации Куйтунского городского поселения. Только после этого объект смогли включить в программу и начать реконструкцию. На капитальный ремонт участка направили 41,6 миллиона рублей по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.

Этот водовод обеспечивает чистой питьевой водой жилые дома, соцобъекты и предприятия Куйтуна, а также деревни Малая Кочерма, села Бурук, села Сулкет, поселка Харик, куда в 2019 году был построен водопровод по программе «Чистая вода». Таким образом, этот магистральный водопровод проходит через четыре муниципальных образования района. Общая численность населения — более десяти тысяч человек. Планируется строительство водовода до села Андрюшино.

Справка:
Водозаборное сооружение расположены в 34 километрах от северной части Куйтуна, на Ан-Заводском и Каранцайском месторождениях пресных подземных вод. В 19 веке там было открыто спиртовое предприятие, название Александро-Невский завод со временем сократилось до Ан-Завод. Фактическая производительность водозабора составляет 1 584 кубометров в сутки. Технологическая схема подачи воды населению Куйтуна выглядит так: вода от водозаборных скважин поступает в накопительные резервуары, далее через лампы ультрафиолетового обеззараживания воды УФО сетевыми насосами подается в магистральный водопровод до резервуаров чистой воды в Куйтун, оттуда под статическим давлением вода поступает во внутрипоселковую сеть.

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По материалам: irk

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