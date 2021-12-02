В Подмосковье открыли 100 школьных стадионов в рамках проекта «Открытый стадион»

В Подмосковье начали свою работу 100 школьных стадионов в рамках проекта «Открытый стадион», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Стадионы открыты для всех жителей, там они абсолютно бесплатно могут заниматься спортом. Важно, что все сделано так, чтобы это не мешало образовательному процессу в школах. Осенью особой популярностью пользовался бег и игра в футбол. Зимой жителей ждут зимние активности», – сказала заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Стадионы функционируют уже в 30 городских округах. До конца 2022 для жителей будет открыто 300 школьных стадионов. Свой «открытый стадион» появится в каждом городском округе региона.