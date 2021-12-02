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В поселении Московский в ТиНАО открыли школу на тысячу учеников

В поселении Московский в ТиНАО открыли школу на тысячу учеников

В поселении Московский в ТиНАО открыли школу на тысячу учеников, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Здание построено с учетом современных образовательных стандартов.

Помимо комфортных универсальных классов и специализированных кабинетов с лаборантскими, в нем созданы все условия для всестороннего развития учеников, в том числе оборудованы помещения для кружков, занятий хореографией, техническим творчеством, кинофотолаборатории. В школе созданы спортивный зал, медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий, актовый зал. На прилегающей территории обустроили физкультурно-спортивную площадку для игры в футбол, баскетбол, волейбол.

«Перед нами стояла важная задача – организовать универсальное пространство, которое обеспечит возможность комфортного пребывания детей в школе и создаст условия для всестороннего развития каждого ребенка. В новом здании предусмотрены медиатека, пространство для индивидуальной и проектной работы, а также для занятий внеурочной деятельностью. ТиНАО – перспективная и развивающаяся территория, поэтому для нас важно обеспечить эти округа современной образовательной инфраструктурой», – сказала начальник дирекции по строительству и реконструкции столичного Департамента образования и науки Александра Осипова.

В ближайшие три года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию более 60 образовательных объектов.

«Школы и сады, как и все социальные объекты, что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Это признают специалисты отрасли, учителя, родители и дети. Инфраструктурные объекты строятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта. Обеспечено комфортное обучение и эффективное использование площадей. При вводе в эксплуатацию здания обеспечиваются оборудованием и мебелью», – сказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он подчеркнул, что на территории ТиНАО за 11 месяцев этого года ввели более 0,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости и социальных объектов, в том числе десять детских садов и 12 школ.

# Общество
По материалам: edu.ru

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