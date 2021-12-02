В Приангарье ожидается температура выше нормы в первые пять дней декабря

Иркутский гидрометцентр озвучил прогноз погоды на декабрь. В первые пять дней месяца средняя суточная температура воздуха повсеместно прогнозируется значительно выше климатической нормы. Снег, порывистый ветер, метели прогнозируют в северных районах в первой декаде декабря из-за частого прохождения циклонов. Южные районы будут находиться на периферии этих циклонов, в отдельные дни возможен снег. Об этом рассказали заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова и начальника отдела метеорологических прогнозов Анна Бабанова.

Похолодает в Иркутской области во второй и третьей декадах декабря: ночью -16…-21°С, днем -5…-10°С, в отдельные сутки ночью -25…-30°С, днем -15…-20°С. В северных и верхнеленских районах возможно понижение ночью до -40…-43°С, днем до -30°С.

На большинстве рек Иркутской области ледостав установился на 5−20 дней позже обычного. Похожие гидрологические условия наблюдались и в прошлом году.

В ноябре в течение месяца наблюдались продолжительные волны тепла, на смену которым приходили кратковременные, но интенсивные похолодания. В теплые периоды воздух смещался с районов Средней Азии и юга Европейской территории России, в это время средняя суточная температура значительно превышала климатическую норму.

Специалисты гидрометцентра отметили, что в ноябре средняя температура воздуха в регионе на 2−6° превысила обычные значения. За последние 30 лет похожие теплые ноябри наблюдались в 2020, 2013, 2002, 2001 и в 1995 годах (повторяемость составляет 20%). Осадков на преобладающей территории выпало меньше и в пределах месячной нормы, в северных районах местами больше нормы.

В первой декаде ноября в западных и южных районах в дневные часы показатели термометров достигали +7…+12°С. В Иркутске 9 ноября был перекрыт максимум дня, который составил +10,6°. Предыдущий максимум, +9,8°, отмечался в 2001 году (абсолютный максимум для ноября составляет +14,4°, зафиксирован 3 ноября 2013 года). Холодные периоды были обусловлены влиянием арктического воздуха, в ночные часы температура понижалась до -18…-25°, местами до -27…-32°, в северных районах до -35…-39°.