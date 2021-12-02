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В РФ кардер с помощью видеокамеры похитил 12 млн рублей и отмыл их через криптовалюты

В РФ кардер с помощью видеокамеры похитил 12 млн рублей и отмыл их через криптовалюты


Полиция Санкт-Петербурга задержала 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в хищении средств с банковских карт и переводе их в криптовалюты.


По версии следствия, злоумышленник установил на потолке одного из торговых центров скрытую камеру и отслеживал пин-коды, которые посетители центра вводили во время использования банкомата.


В сам банкомат было встроено устройство для считывания данных с пластиковых карт. Полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги со счетов.


Следователи полагают, что в течение двух месяцев потерпевшими стали более 100 граждан. Сумма ущерба превышает 12 млн рублей. Похищенные средства переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюты.


Оперативники задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале Новосибирска, его называют предполагаемым организатором криминальной схемы. У него изъяли ноутбук и средства связи.


Подозреваемый заключен под стражу, его сообщников устанавливают.


Ранее ForkLog сообщал, что в Томске задержали подозреваемого в хищении биткоинов на сумму 350,6 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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