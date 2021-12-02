В России стартует акция «ВеликиеСловаУчителям»

С 6 по 14 декабря Минпросвещения России совместно с Группой компаний «Просвещение» и при поддержке Фонда новых форм развития образования впервые запускает акцию «ВеликиеСловаУчителям», информирует пресс-служба ведомства.

Принять участие в ней и выиграть приз для своего педагога смогут школьники со всей страны.

Выразить учителям признание, сказать приятные слова об их труде, сделать это красиво, точно, выразительно и креативно поможет акция «ВеликиеСловаУчителям». Чтобы принять в ней участие, необходимо найти понравившееся высказывание известного российского писателя, деятеля культуры или искусства, учёного об учителе и его миссии, снять небольшой ролик или сделать рисунок, который раскроет и проиллюстрируют смысл фразы.

Свою работу необходимо опубликовать в одной из социальных сетей: «ВКонтакте», Instagram или TikTok – с хештегами #ВеликиеСловаУчителям, #Минпросвещениярф до 14 декабря включительно.

Самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России, а 30 авторов лучших работ получат памятные призы от Минпросвещения России и ГК «Просвещение».