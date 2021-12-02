В Слюдянке будут судить сторожа охотничьих угодий, застрелившего рыбака

Следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 27 августа несколько мужчин приехали на рыбалку на территорию охотничьих угодий «Дадогол», расположенных в лесном массиве в 20 километрах от деревни Быстрая Слюдянского района. Утром следующего дня один из мужчин услышал выстрел в домике.

Позже выяснилось, что 58-летний сторож охотничьих угодий застрелил рыбака, приехавшего из Иркутска. Чтобы скрыть следы преступления, тело 75-летнего погибшего и оружие подозреваемый сбросил в реку.

По горячим следам сотрудники полиции задержали мужчину. Причиной преступления стали последствия злоупотребления алкоголем.

Следователями СК собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к убийству. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Слюдянском районе задержан сторож охотничьих угодий, подозреваемый в убийстве 75-летнего рыбака

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