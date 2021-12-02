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В столице стартовал второй сезон проекта «Анимация в твоем смартфоне»

В столице стартовал второй сезон проекта «Анимация в твоем смартфоне»

В столице стартовал второй сезон проекта «Анимация в твоем смартфоне», организованный Московским центром «Патриот.Спорт», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В проекте могут принять участие школьники и студенты колледжей в возрасте от семи до 18 лет. 

Тема конкурса – «История добрых дел». 

«Анимация в твоем смартфоне» – не просто конкурс видеороликов. Это творческая лаборатория, в которой школьники осваивают азы мультипликации, учатся создавать новые для себя типы контента, а самое главное – получают возможность визуализировать свои мысли и чувства. Для очень многих детей волонтерство – важная часть жизни, которая формирует у них чувство ответственности и взаимовыручки, осознание того, что они приносят пользу ближним, обществу, стране. Мы даем им возможность поделиться своими историями добрых дел со всем городом и предоставляем для этого необычный инструмент –  мультипликацию», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Участники, которые раньше никогда не занимались мобильной анимацией, могут пройти ускоренный онлайн-курс, который разработал Сергей Струсовский, режиссер, продюсер, сценарист анимационного, игрового и документального кино, член Союза кинематографистов России. Курс состоит из девяти уроков, посвященных драматургии, сценарному и актерскому мастерству, режиссуре, художественной разработке, а также разным техникам анимирования, монтажу, компоузингу и звукорежиссуре.

Представить работы на конкурс нужно до 8 февраля 2022 года. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Московского центра «Патриот.Спорт». Технические требования к видеороликам можно узнать в Положении.

Итоги конкурса подведут 8 апреля, в День российской анимации. Жюри объявит победителей и призеров в трех возрастных категориях: 7–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет. Кроме того, в конкурсе предусмотрен «Приз зрительских симпатий». Чтобы его получить, конкурсную работу нужно выложить в социальных сетях с хештегами #ПатриотСпорт и #Анимациявтвоемсмартфоне_2022. Выиграет мультфильм, набравший больше всего лайков.

# Общество
По материалам: edu.ru

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