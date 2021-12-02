В Townscaper из Game Pass можно получить все достижения за 4 минуты





Сегодня подписка Xbox Game Pass пополнилась сразу 8 новыми проектами. В списке новинок есть игра Townscaper, которая может показаться незаметной на фоне более именитых тайтлов. Тем не менее, на игру стоит обратить внимание игрокам, которые любят выбивать достижения на Xbox.

Все достижения в Townscaper на приставках Xbox One и Xbox Series X | S можно добыть буквально за 3-4 минуты. Всего в игре можно заработать за достижения 1000 очков. Ниже подробный гайд, как выбить все достижения в игре Townscaper на Xbox.

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Отметим, что Townscaper — это не совсем игра, а скорее медитативный симулятор строительства. Игроки могут в нем строить различные островные города, при этом в игре нет никаких целей.

У Townscaper рейтинг на Metacritic на уровне в 86 баллов из 100 (всего 4 рецензии), и рейтинг от игроков в 8.2 балла из 10.

Townscaper

Стройте причудливый островные города с извилистыми улицами. Постройте небольшие деревни, парящие соборы, сети каналов или небесные города на…

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