В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы

После завершения капитального ремонта возобновились занятия в здании начальной школы в селе Урик Иркутского района. В течение трех месяцев школьники были вынуждены учиться в здании средней школы. Первые уроки в обновленном помещении для девятисот учеников начались 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Поздравить ребят и педагогический коллектив приехали мэр Иркутского района Леонид Фролов, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного Заксобрания Ирина Синцова, заместитель министра образования Иркутской области Наталья Краснова, родители школьников.

В школе заменили оконные и дверные блоки, полы, отремонтировали входные группы, кровлю и перекрытия, полностью обновили системы электро- и водоснабжения, заменили освещение. Особая гордость школы, особенно той, где учатся дети младшего возраста – это пищеблок и санузлы, которые сейчас находятся в идеальном состоянии. Гордость школы и обновленный спортивный зал.

Елена Голяковская, директор Уриковской школы:

- У нас сегодня большой праздник. В здании не было капитального ремонта почти 60 лет. Мы рады вернуться в школу, которая совершенно изменилась.

Капитальный ремонт провели за счет субсидии из областного бюджета. Как рассказала Ирина Синцова, первоначально финансирование было рассчитано на три года. Однако по инициативе Леонида Фролова и председателя Законодательного Собрания Александра Ведерникова депутаты внесли изменения в бюджет, сократив сроки ремонта до двух лет.

Ирина Синцова:

- Благодаря такому подходу в этом году выполнены все работы внутри здания школы, летом 2022 года они продолжатся снаружи. На эти цели предусмотрено 59 миллионов 250 тысяч рублей.

На втором этапе капитального ремонта, который начнется в мае 2022 года, будет отремонтирован фасад, проведено благоустройство территории, появится стадион.



