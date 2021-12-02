В Xbox Cloud Gaming каждый пятый игрок использует только сенсорное управление





Уже больше 100 игр из Xbox Game Pass Ultimate поддерживают сенсорное управление в Xbox Cloud Gaming. Оно дает возможность играть в проекты из подписки даже тем игрокам, которые не имеют геймпад для подключения его к телефону или планшету, либо не хотят его использовать.

Может показаться, что сенсорное управление не лучшим образом подходит для полноценных игр с консолей. Но статистика Microsoft говорит иначе. Около 20% игроков в Xbox Cloud Gaming используют сенсорное управление в качестве основного. Об этом рассказал старший менеджер Xbox Монти Эрнандес:

20% наших пользователей Xbox Cloud Gaming используют сенсорный ввод в качестве единственного метода для игры. Поэтому для нас важно, чтобы игры с сенсорным управлением, которые мы предлагаем, были актуальными и, что наиболее важно, хорошо работали с сенсорным управлением.

Отдельно отмечается, что есть ряд игр, где порядка 30% игроков используют исключительно сенсорное управление, вот список таких игр:

HadesNew Super Lucky’s TaleYakuza: Like a DragonScarlet NexusDragon’s Quest XIMinecraft DungeonsFootball Manager 2022 Xbox Edition

Также Microsoft отмечает, что добавление сенсорного управления повышает популярность игры в Xbox Cloud Gaming. Вот что об этом говорит Монти Эрнандес:

В среднем мы наблюдаем двукратное увеличение использования игр, доступных через Xbox Cloud Gaming, в разных жанрах, которые реализуют сенсорное управление.

Microsoft сделала максимально простым для разработчиков добавление сенсорного управления в игры из Xbox Cloud Gaming. На GitHub можно найти образец того, как реализуется такое управление в игре.