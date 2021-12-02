Валя Карнавал после концерта упала в обморок

Сообщается, что певица Валя Карнавал почувствовала себя плохо во время раздачи автографов. 20-летняя Валя Карнавал почувствовала недомогание во время концерта. Продюсеру звезды пришлось остановить автограф-сессию. Певица упала в обморок, покидая место выступления. Валя Карнавал вместе с Юлией Гаврилиной и другими участниками Hype House выступила на ступеньках Vegas City Hall. Звезда TikTok заплакала, исполняя свою песню «Ромашки». После концерта состоялась автограф-сессия, на которой артисты общались со своими фанатами.Валя Карнавал в бикини Внезапно Валя приняла решение покинуть мероприятие. Звезда почувствовала сильную слабость. Блогер Николай Гасымов опубликовал видео, на котором видно, как звезду сериала «Отпуск» уводят из торгового центра охранники. Они держали инстадиву под руки. Популярная блогерша даже упала, потеряв сознание. Тогда сотрудник службы безопасности взял девушку на руки. «Она упала после автограф-сессии. В зале было ещё много детей, которые хотели сфотографироваться. Я тоже хотел, чтобы всё было нормально. Мы остановили автограф-сессию, забрали ребят. Когда Валю уже увели, она просто упала, охранник сразу ее подхватил. Сейчас она приходит в себя. Также Валя сказала, что всё выступление у неё сильно болела лопатка, она терпела», – цитирует продюсера Hype House Заира Юсупова Popcake.TV. Очевидцев происшествия обеспокоило состоянием экс-возлюбленной Егора Крида. Фанаты пожелали блогерше скорейшего выздоровления.