VanEck подала заявку на запуск ETF на базе акций майнинговых компаний

Управляющая активами компания VanEck направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на запуск ETF, ориентированного на акции майнеров.

The post VanEck подала заявку на запуск ETF на базе акций майнинговых компаний first appeared on ForkLog.