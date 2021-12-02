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Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке

Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке

Верховный суд России предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уточнил председатель суда Вячеслав Лебедев.

"За 9 месяцев этого года мировые судьи рассмотрели 2 миллиона дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов о взыскании налоговой задолженности", - отметил он на заседании Совета судей РФ.

По словам Лебедева, ведомство подготовило законопроект о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Поэтому Верховным судом РФ подготовлен проект федерального закона о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

Ранее Ruposters писал, что коммунальщики призывают вновь разрешить коллекторам "выбивать" долги по ЖКХ.

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По материалам: uposters.ru

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