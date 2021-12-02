Верховный суд предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке
Верховный суд России предложил взыскивать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Сейчас такая процедура действует в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уточнил председатель суда Вячеслав Лебедев.
"За 9 месяцев этого года мировые судьи рассмотрели 2 миллиона дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с граждан. При этом возражения должников поступили только в отношении 5% судебных приказов о взыскании налоговой задолженности", - отметил он на заседании Совета судей РФ.
По словам Лебедева, ведомство подготовило законопроект о внесудебной процедуре взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
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