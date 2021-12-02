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Владимир Киселев будет судиться с Игорем Крутым

Владимир Киселев будет судиться с Игорем Крутым
Композитору Игорю Крутому припомнили давний конфликт.   Вот уже несколько лет идет тихая война между корифеями шоу-бизнеса Владимиром Киселевым и Игорем Крутым, которые критикуют творчество и бизнес-проекты друг друга. Теперь они будут решать спорные вопросы в суде. 69-летний лидер «Землян» и владелец холдинга «Русская медиагруппа» хочет защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Он вспомнил давний конфликт, который произошел на фестивале «Новая волна» в 2019 году. Тогда бизнесмен организовал фестиваль «Русского радио» и пригласил туда артистов, ранее выступавших на популярном музыкальном конкурсе — «Новой волне» Игоря Крутого.
Игорь Крутой Крутой на пресс-конференции заявил, что ему не понравилась эта ситуация. Он раскритиковал работу Киселева, а также его семью. Два года медиамагнат молчал, но сейчас решил разрешить спор в правовом поле. За слова и действия, которые его оскорбили, он требует от Игоря Крутого миллион рублей за моральный ущерб.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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