Власти Чеченской Республики планируют в 2022–2023 гг. провести капитальный ремонт 80 школ

Власти Чеченской Республики планируют в 2022–2023 годах провести капитальный ремонт 80 школ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

Об этом глава региона сообщил по итогам встречи с министром образования республики Хож-Бауди Дааевым.

«Министр доложил, что в 2022–2023 годах в республике планируется капитальный ремонт 80 школ. По его словам, на них уже подготовлена проектно-сметная документация и отправлена в федеральный центр на согласование. Всего капитальный ремонт требуется порядка 160 школам региона. Также Хож-Бауди Дааев выступил с инициативой оказать содействие выпускникам 9-х классов, которые покидают стены СОШ, но по различным причинам не продолжают учебу в техникумах или колледжах. Я поддержал это предложение», – написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».