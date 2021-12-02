Власти Москвы упростили получение медотвода от вакцинации

Вадим Карасев

Департамент здравоохранения Москвы объявил о том, что с 2 декабря упрощается порядок получения медотвода от вакцинации против COVID-19. Подробности приводит пресс-служба ведомства.

В ноябре Минздрав утвердил единый порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Согласно документу, подтверждением освобождения от вакцинации будет такая справка, размещенная на портале госуслуг после внесения медработником соответствующей информации в федеральную базу данных.



По всей России новый стандарт вступает в силу с 1 февраля, в Москве же за оставшееся время будет отработан этот механизм, в том числе сформирован цифровой регистр медотводов на единой цифровой платформе здравоохранения. Для получения медотвода на портале госуслуг необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к столичной поликлинике.



В депздраве столицы объяснили "Коммерсанту", в каких случаях пациент может получить медотвод от вакцинации: при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при угрожающих жизни и неотложных состояниях. В отдельных случаях медотвод может выписать лечащий врач.



