Водитель Hyundai Avante сбил мужчину и женщину у гостиницы «Ангара»

Около 15:30 в районе сквера Кирова в Иркутске на пересечении улиц Сухэ-Батора и Некрасова водитель Hyundai Avante сбил мужчину и женщину, переходящих дорогу. Один из пострадавших лежит на тротуаре. Автовладелец не стал скрываться, он вызвал скорую и полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на месте ДТП работает экипаж ДПС. Причину выясняют. Совсем недавно там нанесли разметку пешеходного перехода, но это место все равно остается опасным.





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