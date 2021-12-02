Володин назвал решение ЕС по санкциям против Белоруссии недружественным и несправедливым

19:21 Автор: Елена Ботороева

Санкционная политика ЕС направлена на сдерживание России и Белоруссии, а миграционный кризис стал лишь поводом для обвинений. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Евросоюз 2 декабря ввел в действие пятый по счету санкционный пакет в рамках персональных ограничений по Белоруссии. В новый санкционный список включили 17 физлиц и 11 организаций — гражданам запрещен въезд в ЕС, также замораживаются счета физлиц и организаций. Европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

«Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем. Прежде всего женщины и дети не были готовы к тому, что проведут почти месяц у колючей проволоки, — у многих нет даже теплой одежды. Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе», — подчеркнул председатель.

Он напомнил, что беженцы в Европе появились из Ливии, Ирака, Сирии, а причиной тому стали действия властей США и ЕС. «Они разрушили государства, создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран. Люди были вынуждены бросить свои дома в поисках лучшей жизни», подчеркнул Володин.

«Совершенно очевидно: санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации. Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений. Эту тему также обсуждали сегодня на встрече с Президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Разговор был важен еще и по причине начала работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России», — написал спикер.

По его словам, важно понимать, что Россия и Белоруссия находятся в начале пути к интеграции, в отличие от ЕС, но совершенно очевидно, что в итоге от этого выиграют и Москва, и Минск.

«Сегодня предстоит много сделать для реализации решений президентов наших государств: принять порядка 400 законодательных актов, чтобы были выполнены 28 союзных программ, военная и миграционная доктрины. В связи с этим должны меняться форматы работы, так же, как и структура Парламентского Собрания. Его работа должна стать более эффективной и качественной», — написал председатель.

Володин подчеркнул, что на встречах с руководителями обеих палат парламента Беларуси — председателем Палаты Представителей Владимиром Андрейченко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой — было условлено активизировать выстраивание отношений между национальными парламентами. «Ещё раз обсудим эти вопросы в Москве в конце декабря. Также планируем рассмотреть бюджет Союзного государства и предложения по изменению структуры», — заключил Володин.

46