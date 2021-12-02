Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Володин назвал решение ЕС по санкциям против Белоруссии недружественным и несправедливым

Володин назвал решение ЕС по санкциям против Белоруссии недружественным и несправедливым

Володин назвал решение ЕС по санкциям против Белоруссии недружественным и несправедливым

19:21  Автор: Елена Ботороева



Санкционная политика ЕС направлена на сдерживание России и Белоруссии, а миграционный кризис стал лишь поводом для обвинений. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

Евросоюз 2 декабря ввел в действие пятый по счету санкционный пакет в рамках персональных ограничений по Белоруссии. В новый санкционный список включили 17 физлиц и 11 организаций — гражданам запрещен въезд в ЕС, также замораживаются счета физлиц и организаций. Европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

«Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем. Прежде всего женщины и дети не были готовы к тому, что проведут почти месяц у колючей проволоки, — у многих нет даже теплой одежды. Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе», — подчеркнул председатель.

Он напомнил, что беженцы в Европе появились из Ливии, Ирака, Сирии, а причиной тому стали действия властей США и ЕС. «Они разрушили государства, создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран. Люди были вынуждены бросить свои дома в поисках лучшей жизни», подчеркнул Володин.

«Совершенно очевидно: санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации. Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений. Эту тему также обсуждали сегодня на встрече с Президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко. Разговор был важен еще и по причине начала работы Парламентского Собрания Союза Беларуси и России», — написал спикер.

По его словам, важно понимать, что Россия и Белоруссия находятся в начале пути к интеграции, в отличие от ЕС, но совершенно очевидно, что в итоге от этого выиграют и Москва, и Минск. 

«Сегодня предстоит много сделать для реализации решений президентов наших государств: принять порядка 400 законодательных актов, чтобы были выполнены 28 союзных программ, военная и миграционная доктрины. В связи с этим должны меняться форматы работы, так же, как и структура Парламентского Собрания. Его работа должна стать более эффективной и качественной», — написал председатель.

Володин подчеркнул, что на встречах с руководителями обеих палат парламента Беларуси — председателем Палаты Представителей Владимиром Андрейченко и председателем Совета Республики Натальей Кочановой — было условлено активизировать выстраивание отношений между национальными парламентами. «Ещё раз обсудим эти вопросы в Москве в конце декабря. Также планируем рассмотреть бюджет Союзного государства и предложения по изменению структуры», — заключил Володин. 



46
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лавров назвал выход из кризиса в отношениях России и США
Лавров назвал выход из кризиса в отношениях России и США
Дочка Юлии Началовой отпраздновала 15-летие с отцом, мачехой и их детьми
Дочка Юлии Началовой отпраздновала 15-летие с отцом, мачехой и их
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о больной маме
Мария Шукшина так увлеклась борьбой с вакцинацией, что забыла о
Женщина заказала в интернете роскошную елку, но то что ей прислали тяжело назвать елочкой
Женщина заказала в интернете роскошную елку, но то что ей прислали
В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»
В «Артеке» стартовала смена «Новый год стучится в двери»
Школьники примут участие в уроке мужества «Тульский рубеж»
Школьники примут участие в уроке мужества «Тульский рубеж»
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 декабря 2021 года
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные — 2-5 декабря
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные —
СМИ: Microsoft уже некоторое время работает над портативной Xbox
СМИ: Microsoft уже некоторое время работает над портативной Xbox
Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией ConsenSys
Разработчики протокола Aurora заключил партнерство с компанией
Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30»
Maven 11 Capital привлекла во второй криптовалютный инвестфонд $120 млн
Maven 11 Capital привлекла во второй криптовалютный инвестфонд $120

Топ на сегодня

21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
На бирже Qmall стартовал эирдроп нативных токенов
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Анна Седокова высказалась о своих бывших мужчинах
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5 минут у него случилась проблема на целый месяц
Девушка попросила парня убраться в квартире, но он не хотел и через 5
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и

Еще по теме

Российского бизнесмена Гуцериева включили в санкционный список ЕС по Белоруссии
Володин возглавил парламентское собрание Союза РФ и Белоруссии
В Москве пройдут мероприятия 51-й сессии собрания Союза Белоруссии и России
Володин отреагировал на закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях