Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней Чиповской, Филиппом Киркоровым

Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней Чиповской, Филиппом Киркоровым

Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней Чиповской, Филиппом Киркоровым

Вышел трейлер новогодней комедии "Елки 8" — продолжения популярной франшизы. Главные роли в новых "Елках" исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Дарья Мороз и многие другие звезды.


Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что франшиза продолжит историю двух лучших друзей в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова. По традиции картина будет состоять из нескольких новелл, объединенных одной сюжетной линией. Режиссерами новелл стали Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова и Яков Юровицкий.Премьера фильма состоится 16 декабря.


Дарья Мороз в трейлере фильма "Елки 8"
Иван Ургант в трейлере фильма "Елки 8"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Полезные свойства ромашки и сферы её применения
Полезные свойства ромашки и сферы её применения
Победителями "Лиги лекторов" стали 50 человек из разных регионов РФ
Победителями "Лиги лекторов" стали 50 человек из разных
Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней Чиповской, Филиппом Киркоровым
Вышел трейлер фильма "Елки 8" с Иваном Ургантом, Аней
В Иркутской области учреждения погасили задолженность по муниципальным контрактам на 270 миллионов
В Иркутской области учреждения погасили задолженность по
В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы
В Урике Иркутского района завершили капремонт здания начальной школы
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ пройдет 23 декабря
Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ пройдет 23 декабря
"Корпорация «Иркут» построила первый МС-21-300 с российским композитным крылом
"Корпорация «Иркут» построила первый МС-21-300 с российским
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Анонсирована игра AFTERMATH для Xbox – психологический триллер на выживание
Анонсирована игра AFTERMATH для Xbox – психологический триллер на
Японская демо-версия Dynasty Warriors 9 Empires стала доступна на Xbox
Японская демо-версия Dynasty Warriors 9 Empires стала доступна на Xbox
Две новые динамические темы теперь доступны на Xbox Series X | S
Две новые динамические темы теперь доступны на Xbox Series X | S
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и цветные шубы — как одевается певица Люся Чеботина
Стиль зумеров и тиктокеров: платья как из "Песни года" и

Топ на сегодня

Дарья Мельникова призналась, что оставила детей
Дарья Мельникова призналась, что оставила детей
СМИ: молодая возлюбленная Градского настояла на браке за месяц до его смерти
СМИ: молодая возлюбленная Градского настояла на браке за месяц до его
Важность кормовых добавок
Важность кормовых добавок
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини
Ксения Собчак показала подтянутую фигуру на пляжном фото в бикини

Еще по теме

Видеоролики амурчан могут попасть в заключительные титры фильма «Ёлки 5»
Тимур Бекмамбетов показал трейлер пятой части новогодней комедии «Елки» (ВИДЕО)
Декабрь-2016: альтернативный взгляд
«Ёлки Новые» и Сбербанк запускают конкурс «Это Наши Ёлки!»