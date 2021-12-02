Xbox и Swarovski представили коллекционные хрустальные предметы по Halo





Подразделение Xbox продолжает сотрудничать с известными на весь мир премиальными брендами, выпуская лимитированные коллекции. Не так давно Microsoft и Gucci выпустили 100 консолей Xbox Series X в уникальном оформлении, которые были распроданы в кратчайшие сроки. А теперь подразделение Xbox выпускать совместно с брендом Swarovski коллекционные хрустальные предметы по Halo.

Xbox и Swarovski выпустят 117 наборов по Halo, в которые входят два предмета — шлем Мастера Чифа и энергетический меч. Эти наборы нельзя будет купить, все они будут разыграны — подробности конкурсов можно узнать на сайте Xbox.

Swarovski создали культовый шлем Мастера Чифа из уникального куска кристалла со 140 гранями. Энергетические мечи созданы из 13 различных ограненных кристаллов и имеет 204 грани.