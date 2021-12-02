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За возмещением банковских вкладов хотят разрешить обращаться дистанционно

За возмещением банковских вкладов хотят разрешить обращаться дистанционно

00:52  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 14285-8



Вкладчикам закрывшихся банков могут предоставить возможность удалённо обращаться за возмещением в Агентство по страхованию вкладов. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 2 декабря.

Сейчас для получения страховки по вкладам — за исключением тех, которые были открыты с использованием финансовой платформы — вкладчик должен лично обратиться в Агентство по страхованию вкладов или уполномоченный банк-агент.

Предлагается установить возможность обращения в агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и официального сайта Агентства по страхованию вкладов.

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Также предусматривается возможность направлять страховое возмещение по реквизитам карты «Мир» в рамках национальной системы платежных карт, что расширяет способы получения страхового возмещения по вкладам. Предполагается, что воспользоваться правом на обращение в Агентство по страхованию вкладов в электронной форме вкладчик фактически сможет через месяц со дня объявления агентством о наличии такой возможности. Вкладчики разорившихся банков могут вернуть свои средства, но не более 1,4 миллиона рублей, как предусмотрено законом о страховании вкладов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#банки #деньги #интернет


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По материалам: pnp.ru

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